Roma, Mourinho record negativo: eguagliato Mazzone

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Lazio e Roma, nel big match della domenica di Serie A, finisce a reti bianche. Sarri e Mourinho si dividono la posta in palio, ma per il tecnico portoghese arriva un record negativo. Prima dello Special One, l'ultimo allenatore della giallorsso a mettere in fila tre derby di fila senza segnare neanche un gol era stato Carlo Mazzone (1994-95/1995-96). Oltre alla partita di stasera, infatti, la sua Roma era rimasta a secco anche nelle stracittadine dello scorso anno perdendole entrambe (1-0, 0-1)