Roma, Mourinho ricorda: "Domani non è un'amichevole per rispetto del calcio"

Domani è il giorno di Roma - Sheriff Tiraspol. I giallorossi dovranno vincere per provare a sperare di arrivare primi nel girone a discapito dello Slavia Praga. Il tecnico José Mourinho ha parlato ai microfoni di SkySport per presentare la sfida, ricordando che 'non è un'amichevole'. Questo il suo pensiero "Domani vogliamo far divertire la gente sicuramente, che significa giocare seri e non pensare che siamo qualificati e con pochissime possibilità di finire primi. Non può essere così per rispetto dei tifosi e del calcio, perché può sempre succedere di tutto. Se pensiamo a un pareggio dello Slavia credo che dovremo vincere di 5 gol e sarà molto difficile. Vogliamo vincere e dobbiamo fare cambi obbligatori però si aprono finestre di possibilità per altra gente come Belotti che lavora benissimo".