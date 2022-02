Roma, Mourinho rischia due giornate di squalifica: i dettagli

José Mourinho è di nuovo al centro delle polemiche. Il tecnico della Roma durante la sfida contro il Verona è stato espulso e questo potrebbe costargli, sottolinea La Stampa, 2-3 giornate di squalifica da parte del giudice sportivo. Il motivo dell'espulsione risale alle proteste mosse a fine del match pareggiato per 2-2, dopo aver fatto il gesto del telefono nei confronti dell'arbitro Pairetto. Non solo, perché dopo il rosso il tecnico portoghese non si è trattenuto e dal campo al tunnel degli spogliatoi, sotto lo sguardo degli uomini della procura federale della Figc, ha calciato il pallone in tribuna con rabbia e all’arbitro, ha urlato queste frasi: "...Ti hanno mandato a posta, ti ha mandato la Juve...". I Friedkin a fine gara, visto l'episodio discutibile del Mou, sono scesi negli spogliatoi per provare a scusarsi con i giudici federali e con Pairetto per cercare di alleggerire la sanzione. Chissà se la Roma l'avrà scampata o meno...