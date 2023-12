Roma, Mourinho risponde a Sarri: "L'aspettativa in città è sempre alta..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Roma si appresta ad affrontare lo Sheriff Tiraspol in Europa League. José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita, e si è trovato a rispondere a Maurizio Sarri. In particolare, l'allenatore della Lazio ieri aveva parlato dell'ambiente della città di Roma, che è sempre devastante e difficile da sostenere. A questo proposito il portoghese ha detto la sua: "Le parole di Sarri sulle aspettative in città? Qualche volta a Roma si sorride, qualche volta si lavora, qualche volta c'è la faccia di chi non capisce perché. La mia storia è fatta di aspettative alte, la Roma genera passione e anche l'antiromanismo ne genera livelli massimi".