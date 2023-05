Roma, Mourinho rompe il silenzio sul futuro: la risposta spiazza i presenti

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Le parole di Zazzaroni hanno fatto rumore in merito al possibile addio di José Mourinho alla Roma. Adesso però, sono le sue dichiarazioni a lasciare spiazzati i presenti. José Mourinho si è recato agli Internazionali di Roma per assistere alla partita di tennis delle 19 che Novak Djokovic ha iniziato a giocare contro Etcheverry. Come riportato dal Corriere dello Sport, alcuni giornalisti hanno chiesto al tecnico della Roma se avesse deciso il suo futuro e lui ha risposto con un "sì", suggerendo quindi ulteriore curiosità tra i cronisti, che hanno rilanciato: "E qual è?". Il tecnico giallorosso però non ha dato indizi e se ne è uscito con un commento ironico: "La partita". Successivamente il portoghese ha proseguito per la sua strada, ignorando chi gli faceva notare che oggi ci fossero due collaboratori di Mendes a Trigoria per parlare del suo futuro.