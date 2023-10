Roma, Mourinho se la prende con la Lega: "Grazie al loro regalo..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma esce sconfitta dal big match di San Siro, punita dalla rete di Thuram che ha consegnato la vittoria all'Inter. Al termine del match il tecnico José Mourinho ai microfoni di Roma Tv ha così commentato il match: "Mi dispiace per i ragazzi, per il risultato. Mi dispiace che non ci sia rispetto per i giocatori, l’atteggiamento di Maresca su Mancini e Ndicka dimostra tutto".

Poi la frecciata alla Lega: "Sono contento visto il concetto di squadra in difficoltà, con metà squadra fuori. E venire qui senza metà squadra non era facile. Poi con un regalo della Lega abbiamo giocato giovedì e oggi". La Roma ha infatti giocato in Europa League giovedì mentre l'Inter in Champions martedì. Per questo il portoghese avrebbe voluto che il match si fosse disputato lunedì.