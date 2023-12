Roma, Mourinho: "Se rimango? Non mi sento a mio agio. Nella mia testa..."

TUTTOmercatoWEB.com

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff, sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Nel corso dell'appuntamento con i giornalisti, il tecnico giallorosso è intervenuto anche in merito al suo futuro nella Capitale: "Non bisogna pensare a niente, nella mia testa ho tutto molto chiaro. Ai tifosi posso solo dire grazie, ma non mi sento a mio agio. Gli striscioni e i cori vanno fatti per i giocatori e la squadra. Sicuramente sono emozionato, ma non è una cosa che mi piace. E’ la squadra che deve sentire quest’appoggio“.