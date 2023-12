Roma, Mourinho: "Senza Dybala non c'è classe". E su Renato Sanches...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Roma è scoppiato il caso Renato Sanches. Mourinho ha infatti schierato il portoghese nella ripresa della gara contro il Bologna per poi toglierlo dopo appena 18 minuti. Incredulo il giocatore che è tornato mestamente in panchina senza ricevere nessuna spiegazione dal tecnico.

Spiegazione che però Mou ha dato nel post gara a Dazn: "Voglio chiedere pubblicamente scusa a Renato Sanches, è molto dura per un calciatore, ma è dura anche per un allenatore, l'ho fatto 3-4 volte nella mia carriera e non è facile. Senza Paulo Dybala la classe non c'è, senza Romelu non c'è fisicità. La gente in campo voleva far meglio e dare di più", ha dichiarato.