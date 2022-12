Roma, Mourinho senza terzini alla ripresa: out Spinazzola, mentre Karsdorp...

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Leonardo Spinazzola, con tutta probabilità, non sarà immediatamente disponibile alla ripresa del 4 gennaio contro il Bologna. Il terzino sta recuperando dalla lesione di II grado al retto femorale sinistro e, secondo La Gazzetta dello Sport, partirà per il Portogallo per continuare a lavorare a parte. Per rivederlo in campo si ipotizza metà gennaio tra Roma-Fiorentina del 15 e Spezia-Roma del 22. All'assenza dell'esterno ex Juventus, si aggiungono i problemi, noti da tempo, con Rick Karsdorp. Il terzino olandese è sul mercato, è stato convocato per la ripresa, ma non sembrerebbe aver intenzione di presentarsi a Trigoria lunedì. Mourinho, a meno di colpi di scena, non lo avrà a disposizione alla ripartenza del campionato e potrà contare sui soli Zalewski e Celik.