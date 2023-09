Roma, Mourinho show: applausi e frecciatine a Rapuano, ma poi...

José Mourinho non cambia mai. Il portoghese è stato protagonista anche nel match contro il Milan perso per 2-1 dalla sua Roma. Lo Special One è stato pizzicato dalle telecamere mentre urlava "Vergogna, vergogna" dopo la decisione di Rapuano di concedere il rigore, dopo la revisione del Var, per il contatto tra Rui Patricio e Loftus Cheek. Il mister dei giallorossi, dopo la trasformazione del penalty da parte di Giroud, ha battuto le mani a lungo dicendo bravi alla terna. Non è finita qui perché nel post partita Mourinho non si è presentato ai microfoni delle tv e nemmeno in conferenza, probabilmente in polemica per la scelta del fischietto. Anche se sui social in molti hanno ipotizzato che la scelta di non parlare sia dettata dalla voglia di spostare l'attenzione sugli eventuali errori arbitrali invece di commentare il solo punto conquistato nelle prime tre gare della stagione dalla sua Roma.