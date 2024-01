Roma | Mourinho, siamo alle solite: “Irrati ha deciso la partita. E Orsato…” - VIDEO

La Lazio vince il derby nel segno di Mattia Zaccagni e conquista la semifinale di Coppa Italia eliminando la Roma. Al termine della stracittadina, in conferenza stampa, è intervenuto il tecnico giallorosso José Mourinho per commentare l'andamento del match e la prestazione della sua squadra dopo la quarta stracittadina persa da quando è allenatore dei giallorossi.

In quattro derby non avete mai segnato, negli ultimi due però per atteggiamento siete partiti meglio. Cos'è cambiato?

"Siamo entrati bene in partita, nel primo tempo siamo stati in controllo, anche emozionale. Eravamo tranquilli, senza problemi tattici. La Lazio lo ha accusato. L'intervallo è stato duro, perché abbiamo perso Dybala. Mi sono reso conto che non abbiamo perso solo un giocatore, ma anche l'anima e la fiducia. Non abbiamo preso gol per questo, ma nello sviluppo del gioco dopo la loro rete abbiamo perso connessioneè stabilità. Prendiamo un gol in una partita in cui è importante segnare per primi. Non voglio dire che non sia rigore, ma è da calcio moderno e non del passato. L'arbitro non ha fischiato il fallo al limite dell'area. Il rigore lo ha deciso Irrati e ha deciso così un derby. Dico in maniera triste che è un rigore da tempo moderno e che ci hanno dato in passato anche a noi. Così è difficile essere difensore. Hujsen è un bambino che sarà un grande calciatore, ma che aveva 55' in Serie A e che affronta gente esperta e furba. Dopo l'1-0 senza Paulo è dura, abbiamo cercato di provarci con i limiti che abbiamo. Abbiamo un problema: siamo bravi a mettere i quinti in posizione pericolosa, ma poi non creano nulla. Siamo forti, sappiamo cambiare gioco, ma poi dai quinti non esce niente: nessun cross pericoloso o tiro. Abbiamo fatto dei cambi rischiosi e non abbiamo subito nulla, ma creato con Lukaku e Belotti senza segnare. Orsato ha dato 9', può darne anche 20' ma con lui sappiamo cosa succede. Fischia di qua, fischia di là. Tutela se stesso e non aiuta il gioco".

Non hai pensato di tenere in panchina Dybala?

"La situazione è semplice, se lui sta in panchina ed entra nel secondo tempo, falsa la prima frazione. Contro la Cremonese da quando è entrato è cambiata la partita. La situazione è difficile da gestire. Avremmo lasciato il controllo del gioco a loro nel primo tempo. Gli ho fatto mille domande prima di capire se potesse giocare, sapevo che dopo 80' domenica oggi sarebbe andato in difficoltà. Lui mi ha detto che voleva giocare, sperava almeno 75'. Lasciarlo fuori è difficile".

