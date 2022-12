Roma, Mourinho sogna la nazionale: se il Portogallo dovesse chiamare...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

José Mourinho è fortemente intrigato dall'idea di guidare la propria Nazionale, ma allo stesso tempo è concentratissimo sulla Roma che non vuole assolutamente lasciare. Lo Special One non ha chiuso la porta al Portogallo, ma al tempo stesso non vuole interrompere in anticipo il proprio lavoro con i Friedkin. La soluzione sarebbe quella del doppio incarico che però dovrebbe essere passata al vaglio da parte dei proprietari romanisti che hanno messo sotto contratto il portoghese fino al 2024 e che vorrebbero che la Roma restasse in cima ai pensieri del tecnico. Se un'offerta concreta dovesse arrivare ufficialmente sulla scrivania di Mourinho, allora le parti si incontrerebbero per decidere il da farsi. Lasciare la Roma al momento non è un'ipotesi percorribile, al massimo, in caso di no da parte dei Friedkin, l'approdo in Nazionale da parte dell'allenatore, verrebbe posticipato. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.