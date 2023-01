Roma, Mourinho sorprende tutti: la sconvolgente decisione su Zaniolo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà lontano da Roma: il rapporto tra il giocatore giallorosso e la società sembrerebbe ormai essersi incrinato e, a conferma di ciò, è la decisione di José Mourinho in vista della sfida di domenica contro lo Spezia. Il tecnico portoghese, infatti, ha deciso di lasciare a casa ancora una volta il giocatore classe 1999 che non rientra dunque nella lista dei convocati per la prossima sfida. Inoltre l'allenatore della Roma ha deciso che non interverrà in conferenza stampa prima della partita, in modo da evitare domande che possano poi rivelarsi problematiche. Una situazione delicata che sembrerebbe arrivata a un punto di non ritorno: il rinnovo di Zaniolo è sempre più un miraggio e il suo futuro sembra allontanarsi precipitosamente dalla Capitale con il Tottenham in pole sulla concorrenza.