Roma, Mourinho spiazza tutti: "Lavorerò in Arabia Saudita. Sullo sponsor..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattina movimentata in casa Roma. Oggi nella prima pagina del Corriere dello Sport si legge: "Mourinho rischia: Friedkin intende esonerarlo se la Roma perde a Cagliari". Nelle ore successive, il club ha definito "fake" la notizia, rasserenando gli animi dei tifosi giallorossi, ma non finisce qui. Sì perché, José Mourinho ha rivelato che prima o poi lavorerà in Arabia Saudita. Come riporta TMW, è stato lo stesso tecnico della Roma a raccontarlo in un'intervista concessa al programma arabo Elhekayashow: "Sono a Roma, sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui. Poi nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è che lavorerò in Arabia Saudita. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente". L'intervista è stata realizzata in occasione del lancio della partnership tra il club giallorosso e Riyad Season, su cui Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto a difesa della città di Roma, rivelando di essere pronto a mettere SPQR e il logo di Expo30. Ritornando a Mourinho, lo sponsor della città di Riyad sulle maglie giallorosse non rappresenta una rivalità con la Capitale, entrambe candidate ad ospitare la manifestazione internazionale, bensì: "Una connessione importante con un Paese che sta cambiando e aprendo le sue porte".