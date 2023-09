Roma, Mourinho spinge per il ritorno di Totti, ma l'ex capitano...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

È partita malissimo la stagione della Roma. Soltanto un punto in tre partite e ancora nessuna vittoria per i giallorossi, che stanno vivendo un momento decisamente difficile. Nei pensieri del tecnico Mourinho a quanto pare ci sarebbero anche i presunti torti arbitrali di cui è vittima la sua squadra e dei quali sovente si è lamentato davanti alle telecamere. Secondo quanto riporta La Repubblica, il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla società di inserire nell'organico l'ex capitano Francesco Totti come figura che faccia da collante tra club e mondo arbitrale. Un ruolo che però non è detto sia gradito all'ex attaccante, che già ai tempi della gestione Pallotta aveva reclamato maggiori poteri alla proprietà.