Roma, Mourinho squalificato negli spogliatoi: cosa dice il regolamento

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho squalificato nel derby. La Roma ha perso contro la Lazio senza l’allenatore in panchina, che poi è apparso negli spogliatoi. Lì è nata la lite con il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Ma il tecnico poteva stare negli spogliatoi? Questo dice il regolamento: "I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi". Questo vale per i 90’ della partita. Al triplice fischio decade quella regola. Mourinho poteva accedere negli spogliatoi. Si attendono comunque i referti degli ispettori federali che hanno registrato l’accaduto per fare chiarezza su quanto accaduto.