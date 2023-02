Roma, Mourinho sul caso Kardorp: "Troppe bugie, io ho sbagliato ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match di Europa League contro il Salisburgo, il tecnico della Roma José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa. Dopo le dichiarazioni di Rick Karsdorp, anche l'allenatore ha espresso il proprio pensiero mettendo le cose in chiaro: “Karsdorp? Se torna solo oggi tra i convocati è perché prima non era nelle migliori condizioni fisiche. Ma con lui è da dicembre che non esiste un problema. Col Sassuolo ha avuto un atteggiamento che non mi è piaciuto, ma in quel momento ho usato un aggettivo troppo pesante. Ci sono state troppe bugie. Non abbiamo molte soluzioni. Averlo è importante, perché così non dobbiamo adattare Zalewski ed El Shaarawy nel suo ruolo. Rick vuole aiutare la squadra, abbiamo sempre avuto un rapporto positivo”.