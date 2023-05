Roma, Mourinho sul futuro: "Psg? Se mi cercano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico della Roma Mourinho in vista della sfida in programma giovedì 11 maggio contro il Bayer Leverkusen. Il tecnico tra i vari argomenti ha parlato delle condizioni di Dybala: "Non lo so, vediamo domani. La mia sensazione oggi è no. Non voglio che domani lui gioca e tu dici che io sono un bugiardo".

Poi sul futuro e l'accostamento al Psg: "Se mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me".