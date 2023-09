Roma, Mourinho torna sul derby: "Gli errori di Ibanez non si dimenticano"

Josè Mourinho, tecnico della Roma, è tornato a parlare in conferenza stampa dopo la disfatta di Marassi, dove i giallorossi hanno rimediato un pesante 4-1 contro il Genoa, collezionando la terza sconfitta in sei gare. Davanti ai giornalisti, il tecnico è tornato anche sull'addio di Ibanez, riferendosi anche a qualche errore di troppo nei derby contro la Lazio. "Mi aspetto di più in campo, mi aspetto una mentalità, una fame, una responsabilità diversa e anche gente nuova che è arrivata penso che crescerà alla velocità che gli facciamo vedere come siamo noi. Per darti un esempio, Ndicka come difensore puro e Ibanez mai nella vita, c’è una differenza enorme. Ndicka è più bravo con la palla, ma Ibanez faceva errori con possesso palla e ha fatto errori in partite che non si dimenticano. Con il Genoa abbiamo avuto 7 angoli a favore, su 7 angoli nemmeno una volta abbiamo attaccato prima la palla e come fai a fare gol? Mi aspetto di più dai giocatori e da me stesso, però è più facile dire questo quando c’è amicizia, ho bisogno di più".