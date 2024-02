Roma, Mourinho 'tradito' dai suoi giocatori: il gesto dopo l'esonero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi ha preso il posto in panchina di Mourinho dopo l’esonero, una separazione che il portoghese non ha vissuto bene e a distanza di settimane spuntano retroscena che confermano la forte delusione provata da lui provata. Il Messaggero, nell’edizione odierna, racconta di un anello che la squadra avrebbe regalato all’ex allenatore in occasione della vittoria della Conference League. Una volta venuto a conoscenza della decisione dei Friedkin, il tecnico lo avrebbe riposto nell’armadietto di Lorenzo Pellegrini, in quanto capitano, perché si sarebbe sentito tradito vedendo la squadra pronta a scaricarlo per avallare l’arrivo del successore.

