Roma, "multa dalla UEFA". La mossa dei Friedkin per non perdere i big

"Multa dalla UEFA e il mercato ora può ripartire". Questo è il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero dedicato alla Roma. Il club di Mourino infatti non ha raggiunto i 30 milioni di plusvalenza imposto dal FFP, motivo per cui ha deciso per l'ammenda salvando così i big. Adesso la squadra giallorossa potrà iniziare il suo mercato in entrata.