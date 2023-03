Roma nervosa, quanti espulsi: il dato che impressiona

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della partita di ieri molti giocatori della Lazio hanno sottolineato il nervosismo degli avversari, soliti in eccessive proteste e azioni ai limiti, se non oltre, del regolamento (come la manata di Mancini a Marusic). Questo atteggiamento, però, non è limitato ai soli giocatori in campo: anche lo staff della Roma, infatti, spesso e volentieri si è dimostrato tutt'altro che rispettoso nei confronti delle regole del gioco. A conferma di quanto scritto è il fatto che solo nella stagione 2022/2023 sono state ben 15 le espulsioni raccolte dai giallorossi tra giocatori in campo (4) e membri della panchina (11). Un dato impressionante, secialmente se si guarda in particolar modo allo staff tecnico, in cui spicca in particolar modo José Mourinho il quale, da solo, ha raccolto ben 3 cartellini rossi. Il tecnico della Roma è seguito dal suo vice Salvatore Foti, dal preparatore dei portieri Nuno Santos, dal match analysist Giovanni Cerra e dal preparatore atletico Stefano Rapetti, tutti con 2 espulsioni. Solo successivamente, a quota 1, arrivano i calciatori: Marash Kumbulla, Nicolò Zaniolo e, per ultimi, Roger Ibanez e Bryan Cristante nel derby.