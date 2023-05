Roma, nessun tesserato nel post gara: ecco cosa ha deciso Mourinho

TUTTOmercatoWEB.com

Nessun tesserato della Roma parlerà dopo la gara contro la Fiorentina, vinta dalla viola che con Jovic e Ikoné ha ribaltato la rete El Shaarawy. Il tecnico ha infatti deciso di non presentarsi davanti alle telecamere. Il motivo? Per concentrarsi sulla finale di Europa League contro il Siviglia in programma il 31 maggio, ultima chance per i giallorossi di accedere in Champions League.