Roma, non c'è pace per Mourinho: si ferma anche un attaccante

Ancora problemi in casa Roma. Dopo lo stop di Spinazzola, José Mourinho vede arrendersi anche Belotti. L'attaccante giallorosso, in grande difficoltà in questa stagione (solo due gol segnati), ha riaccusato un problema ai flessori che lo aveva già costretto a fermarsi dopo la partita contro il Torino. Dopo i controlli medici di domenica scorsa, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si era deciso a forzare nella giornata di ieri, peggiorando così la sua condizione. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad altre analisi che aiuteranno a comprendere la sua reale condizione, oltre a stabilire quelli che saranno i tempi di recupero.