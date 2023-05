Roma, non solo infortunati: per Mourinho un big a rischio squalifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi, nella gara pareggiata ieri contro il Monza, hanno perso per infortunio anche El Shaarawy che si aggiunge ai precedenti ko da Smalling a Belotti. Non solo, nella gara tra la squadra di Mourinho e l'Inter, in programma sabato all'Olimpico, Dybala dovrà prestare particolare attenzione ai cartellini. L’argentino è infatti diffidato e rischia quindi la squalifica.