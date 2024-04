Roma, nota lieta per De Rossi in vista del derby: altra pedina recuperata

TUTTOmercatoWEB.com

Settimana del derby, troppo delicata per concedersi giorni di riposo. Così la Roma, all'indomani della sfida contro il Lecce, si è ritrovata a Trigoria per il primo allenamento in vista del big match di sabato. Sorride Daniele De Rossi per il ritorno di Pellegrini, squalificato, e Dybala, subentrato ieri a gara in corso. La novità però è un'altra: nella seduta odierna si è rivisto Leonardo Spinazzola, escluso dai convocati per la gara con i salentini. Il giallorosso si è riaggregato al gruppo dopo aver smaltito l'infortunio al flessore della coscia destra accusato nella sfida col Sassuolo.

