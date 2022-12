Roma, oggi lo scontro con Karsdorp: il giocatore è a Trigoria

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Rick Karsdorp è tornato a Trigoria dopo un mese di assenza. Il terzino olandese - protagonista con Mourinho del caso che ha catalizzato l'attenzione delle ultime settimane in casa giallorossa - questa mattina si è presentato presso il centro sportivo rispondendo alla convocazione della Roma per la ripresa della preparazione. Si attendono adesso aggiornamenti per quanto riguarda il confronto che per forza di cose dovrà andare in scena tra il giocatore e la società per fare il punto della situazione e capire i possibili risvolti sul futuro.