Roma | Paura all'EUR: sbaglia la marcia ed entra nel supermercato, panico

Non è una scena tratta da un film d'azione, ma purtroppo la realtà. Ieri sera, poco prima della chiusura di un supermercato Elite situato in Via Della Tecnica a Roma (zona Eur), un incidente ha catturato l'attenzione e la preoccupazione dei presenti. Un errore apparentemente semplice durante la guida ha portato a un risultato tanto inaspettato quanto spettacolare e pericoloso.

Il Sopralluogo

Verso le ore 20:00, un uomo a bordo di una Mercedes JLC si è recato al supermercato, presumibilmente per fare la spesa. Dopo aver completato gli acquisti e aver sistemato le buste nel bagagliaio della sua auto, l’uomo ha commesso un errore che ha trasformato una normale serata in un evento da ricordare, purtroppo non in modo positivo.

L'Errore Fatale

Al momento di mettersi alla guida per uscire dal parcheggio, l’uomo ha erroneamente inserito la prima marcia invece della retromarcia. Il risultato è stato che l'auto ha sfondato la vetrata del supermercato, creando non solo un notevole danno materiale ma anche spavento e confusione tra i presenti. Il video è stato ripreso da Welcome To Favelas.

Conseguenze e Riflessioni

Fortunatamente, non ci sono stati feriti nell'incidente, ma le conseguenze finanziarie e legali per l'automobilista potrebbero essere considerevoli. Oltre ai costi di riparazione sia per l'auto che per il negozio, c'è da considerare anche l'aspetto assicurativo e possibili sanzioni legali.