Roma, Pellegrini acciaccato: le sue condizioni in vista del derby

La settimana del derby sta per avere inizio. Domenica prossima, alle 20.45, Lazio e Roma scenderanno in campo per tre punti che sono fondamentali in ottica Europa. Prima però la squadra di Marco Baroni sarà attesa da due appuntamenti contro Atalanta e Bodo/Glimt, con quella di Ranieri che, dopo la Juve, inizierà a preparare la stracittadina con l’obiettivo di ottenere per l’ennesima volta un successo. Proprio nel corso dei prossimi giorni il tecnico testaccino avrà modo anche di capire quelle che sono le condizioni della sua rosa, soprattutto facendo i conti con alcuni problemi sopraggiunti nelle ultime ore.

LE CONDIZIONI DI PELLEGRINI - Tra queste, da valutare, ci sono quelle di Lorenzo Pellegrini che nella rifinitura pre-Juventus non era presente in campo e, nonostante la convocazione, rischia di restare in panchina (o in tribuna) per tutta la durata del match. Una situazione da monitorare con attenzione con l’obiettivo di recuperarlo in vista della sfida contro la Lazio.