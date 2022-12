Roma, Pellegrini crolla a terra in amichevole: problemi alla tibia sinistra

Fonte: Ansa

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Cadice nella prima partita del ritiro in Portogallo, la Roma vince il secondo test amichevole contro il Casa Pia. Finisce 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di El Shaarawy nel primo tempo, servito da Matic in verticale. La brutta notizia però arriva da Lorenzo Pellegrini, uscito per infortunio alla mezz'ora di gioco. Il numero 7 ha alzato bandiera bianca per un problema alla tibia sinistra e dai primi accertamenti svolti negli spogliatoi si tratterebbe di una forte contusione. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali che stabiliranno i tempi di recupero e l'entità dell'infortunio.