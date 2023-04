Roma, Pellegrini: "Siamo arrabbiati. Perdere con la Lazio fa male"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Sampdoria, Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, ha parlato ai microfoni di DAZN tornando sul derby perao due settimane fa: "La Roma deve arrivare arrabbiata a questo match perché è fondamentale per il nostro campionato. é normale che perdere una partita contro la Lazio, che si gioca lo stesso nostro obiettivo, fa male. Oggi dobbiamo fare una grande prestazione per ripartire. Il gol? Mi manca, è normale sia così. o sempre il massimo per i miei compagni e per tutti quelli che lavorano per noi, ci sono ancora tante partite, non sono contento del mio score e spero di migliorare il più presto possibile".