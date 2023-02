Roma, pesanti accuse a Gianluca Mancini: avrebbe bullizzato Afena-Gyan

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Piovono critiche sui social ai danni di Gianluca Mancini. Oltre a quelle dei tifosi non contenti dell'andamento della squadra, ci sono quelle pesantissime che arrivano da Massimiliano Colasuonno Taricone, console in Italia del Ghana che su Twitter ha pubblicato due scatti in cui il difensore della Roma avrebbe bullizzato Afena-Gyan. Il primo risale alla partita di ieri contro la Cremonese, in cui è chiara una reazione esagerata del giallorosso nei confronti dell'ex compagno, l'altro invece è un episodio simile ma fotografato durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League.

Il diplomatico, servendosi di Twitter, non le manda certo a dire allo stesso Mancini: "Amo questi colori da sempre, mi indigna il comportamento di Mancini. Quanto fatto sporca la maglia della Roma e ha niente a che vedere con lo sport, non trovo differenza tra un buh e quanto visto da un anno ad ora, tradendo così la mission della società che ha invece altri valori". Il concetto viene ribadito anche attraverso un altro tweet in lingua inglese: "Mi sento indignato sia come ghanese che come tifoso della Roma, tradito da un singolo giocatore che non rappresenta gli alti valori di rispetto che ha la società e su cui ha sempre investito. Forza Roma".