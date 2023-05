Roma, Pinto chiarisce: “Futuro Mourinho? Oggi non è il posto…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È un tema caldo in casa Roma, il futuro di José Mourinho. Il tecnico giallorosso non si è mai sbilanciato in merito, lasciando sempre spazio al dubbio. In occasione della sfida contro la Salernitana, si è espresso sull’argomento Tiago Pinto. Queste le affermazioni: “Noi anche se si parla tanto di tante cose, se è vero tutto quello che si dice noi non potevamo convivere tutti i giorni. Siamo due persone che pranzano tutti i giorni insieme e se tutto quello che dicono fosse stato vero non avremmo potuto mangiare insieme. Circa il futuro ci sono dei momenti e posti giusti per parlare del futuro. Oggi non è il posto giusto”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE