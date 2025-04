Roma, Pioli in pole per sostituire Ranieri: cosa dicono i bookmakers

TUTTOmercatoWEB.com

Si è entrati ufficialmente nel rush finale di stagione e in casa Roma è partito il toto allenatori. Ranieri accompagnerà i giallorosi fino al termine del campionato, poi lascerà a qualcun l'altro il compito di far ripartire la squadra. Diversi i nomi che sono stati fatti in questo periodo, le notizie degli ultimi giorni hanno cambiato anche le ipotesi dei bookmakers. Stando a quanto riporta Agipronews, è da escludere la pista che porta a Ten Hag. La sua presenza all'Olimpico per assistere alla sfida contro la Juve ha fatto impazzire i tifosi.

Il duello si delinea tra due italiani. I nomi più quotato, secondo i bookmakers, sono quelli di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. In particolare, Better e Goldebt danno come favorito l'ex Lazio, la quota è fissata a 2,75 in ribasso rispetto alla scorsa settimana. L'ex bianconero invece, è dato a 3,00. Restano in corsa anche altri profili e sono quelli di Maurizio Sarri, stabile a quota 4, e Gasperini a 5.

