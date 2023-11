Roma, problemi con la coreografia: Edoardo Tavassi ironizza, ma poi…

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby tra Lazio e Roma è finito in parità. Uno 0-0 in cui ha prevalso la paura di perdere piuttosto che la voglia di vincere. Sugli spalti, però, non c'è stata storia. La scenografia (o coreografia che dir si voglia) messa in piedi dai biancocelesti è da togliere il fiato. Curva Nord e Tribuna Tevere unite con i versi di Sallustio e un'aquila che riempie i due settori. In Sud le cose non sono andate allo stesso modo con il telone che rappresentava Marte che ha faticato a scendere ed è stato srotolato solo a metà del primo tempo.

Sugli spalti c'è chi ha ironizzato anche tra i tifosi della Roma. Edoardo Tavassi, finalista del GF Vip e ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha postato una storia dalla Monte Mario in cui commentava con ironia i fatti. "La situazione è questa: la Lazio ha fatto la sua coreografia, noi sono venti minuti che stiamo così. Non la srotoliamo, ma come mai dobbiamo fa sempre ste figure di m***a" il commento dell'influencer. Il video è diventato virale condiviso soprattutto dai laziali per dimostrare la supremazia sugli spalti.

Tavassi ha fatto poi una seconda storia in cui chiedeva scusa a chi si sentiva offeso dalla sua storia e che non intendeva offendere chi aveva lavorato per la scenografia. Edoardo ha spiegato come la sua fosse una semplice autoironia essendo tifosissimo della Roma ha voluto commentare con sarcasmo l'accaduto. Ironia che non è piaciuta a molti sostenitori giallorossi che si sono scagliati contro il ragazzo per aver semplicemente detto la verità.