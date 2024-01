Roma, pronta una nuova sanzione dalla Uefa: centra la cessione di Ibañez

TUTTOmercatoWEB.com

Nuove grane in casa Roma e soprattutto una nuova sanzione da parte della Uefa nell'ambito del FPF. Come riportato da Calcio e Finanza la questione riguarda la cessione di Roger Ibañez in Arabia Saudita che il club giallorosso ha deciso di posticipare dopo il 1 luglio, e non al 30 giugno 2023, in modo da registrare la plusvalenza nel bilancio che chiuderà al 30 giugno 2024.

Una decisione che la Roma ha preso consapevole che sarebbe stata sanzionata dalla Uefa per un totale di circa 2,1 milioni di euro.