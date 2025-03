Roma, Ranieri: "Mancano otto partite, tutte difficili. Alla squadra ho chiesto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma riparte con una vittoria, al Via del Mare ha battuto il Lecce con un gol di Dovbyk, che ha senz'altro aumentato la fiducia e l'entusiasmo nello spogliatoio in vista delle prossime gare tra cui il derby con la Lazio in programma il 13 aprile alle 20:45. Quelli guadagnati ieri sono tre punti fondamentali che consentono ai giallorossi di essere in corsa per un posto in Champions League. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, Claudio Ranieri si è espresso sull'argomento e ha dichiarato: "Partita dopo partita, ora pensiamo alla prossima con la Juventus. Stiamo facendo bene. Noi cerchiamo di fare punti, arriverà la Juventus col cambio di allenatore, cercheremo di fare del nostro meglio davanti al nostro pubblico".

Poi, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha aggiunto: "Se guardo alla zona Champions? Ho chiesto alla squadra di non avere recriminazioni quest'estate. Voglio che siano pronti a non arrendersi, mancano 8 partite e saranno tutte difficili come oggi".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE