Roma, Ranieri mette a tacere i romanisti: "L'espulsione? Se fosse successo a noi..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Le polemiche sterili dei tifosi romanisti si sono rivelate incomprensibili nelle ore che hanno seguito la drastica eliminazione della Roma dall'Europa League. Dopo essersi illusi per il 2-1 dell'andata, conquistato al 93', nel match di ritorno la gara contro l'Athletic Bilbao si è messa subito in salita a causa dell'espulsione di Mats Hummels per fallo da DOGSO. Espulsione che ha scatenato le lamentele del pubblico giallorosso, messo a tacere direttamente dal proprio allenatore, Claudio Ranieri, che in conferenza stampa ha detto: "Se fossimo andati noi in contropiede così avremmo voluto l'espulsione o no? Per me l'espulsione è netta, perché erano due di loro in contropiede, fermati con un fallo netto. Non c'è niente da dire sull'arbitro, ha arbitrato bene e con personalità".