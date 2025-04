Roma, Ranieri: "Nessuno si sta portando a casa lo scudetto o la Champions, spero..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma - Juventus non è il solo big match in programma nella trentunesima giornata di Serie A. Ci saranno altre tre super sfide come Milan-Fiorentina, Atalanta-Lazio e Bologna-Napoli i cui risultati incideranno significativamente sulla classifica, sia in merito alla corsa scudetto sia in merito alla lotta per l'Europa, che man mano si sta delineando sempre di più. Sull'argomento è stato interrogato Claudio Ranieri che, ai microfoni di Dazn, ha così risposto: "Se è il weekend dopo il quale si comincia davvero a vedere la classifica? Non lo so, io credo e spero che fino all'ultimo sia un campionato avvincente. Lo è fino adesso perché nessuno si sta portando lo scudetto da casa, nessuno la Champions League, nessuno l'Europa League e la Conference League. Per cui anche dietro c'è una bella lotta per la salvezza, per cui io credo che sia veramente un buon campionato".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE