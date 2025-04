Roma, Ranieri: "Non faccio calcoli per il derby, conoscendoli so..."

TUTTOmercatoWEB.com

Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa il big match tra Roma e Juve, in programma domenica alle alle 20:45. Nel corso dell'incontro con i cronisti è stato inevitabile non parlare del derby, l'appuntamento con la Lazio è tra due settimane e sarà una sfida determinante per le ambizioni di entrambe.

Alla domanda "sta facendo calcoli per Lazio - Roma?", l'allenatore dei giallorossi ha risposto: "Calcoli non ne abbiamo fatti neanche durante il Campionato. Ho sempre pensato di far giocare chi fosse più in forma, in un connubio tra mentalità e forma fisica. Conoscendoli so quando uno sta bene e può darmi il 100% e chi no".

