Roma, rinnovo in vista per un big: proseguiranno insieme fino al 2024

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina un rinnovo importante in casa Roma. Infatti qualora dovesse scendere in campo contro lo Spezia per Nemanja Matic scatterà il prolungamento automatico del contratto per un altro anno. L'accordo prevedeva che ciò sarebbe avvenuto al raggiungimento della diciannovesima presenza stagionale. Quindi l'ex Manchester United a meno di clamorosi colpi di scena resterà nella Capitale anche il prossimo anno. Un risultato che soddisfa entrambe le parti e che dovrebbe essere ratificato ufficialmente nei prossimi giorni.