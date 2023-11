Roma, Rui Patricio: "La parata su Romagnoli era difficile perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rui Patricio è stato tra i protagonisti del derby tra Lazio e Roma. il portiere portoghese ha risposto presente sul colpo di testa di Romagnoli nel primo tempo che poteva cambiare le sorti della stracittadina. Una parata importante e d'istinto quella del lusitano che si è opposto al difensore che aveva colpito a botta sicura. Nel post partita l'estremo difensore ha commentato la sfida e la sua parata. Ecco le sue parole:

"Sono soddisfatto non solo per me ma per la squadra. La parata su Romagnoli non era semplice perché la palla ha sbattuto prima a terra. Abbiamo giocato bene, non era facile, dovevamo affrontare una buona squadra, tatticamente forte come noi. Abbiamo fatto di tutto per vincere, il pareggio è giusto per entrambi, è stata una gara molto equilibrata. Voglio ringraziare i tifosi perché ci hanno sostenuto e aiutato".