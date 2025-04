Roma, Saelemaekers dal 1', dubbio Pellegrini: il punto verso il derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la Juventus, il derby. Il calendario della Roma non concede cali di tensione, anzi quella aumenterà pure domenica quando andrà in scena la stracittadina. Per l'occasione, Ranieri potrà senza dubbio contare sul ritorno di Saelemaekers, che rientrerà dopo il turno di riposo forzato osservato contro la Juventus vista la squalifica. E spera di ritrovare, in buone condizioni fisiche, sia Pellegrini (non al meglio per via di un problema al polpaccio) che Rensch, convocato ma non al top della condizione atletica, di rientro dall’infortunio. Sin da oggi - domani il giorno di riposo concesso da Ranieri -, il gruppo inizierà a preparare il derby. Come riporta ilromanista.eu, Paredes punta a tornare titolare in mediana, Hummels va verso la panchina mentre davanti Shomurodov, come suo solito, proverà ad impensierire il mister giallorosso fino all’ultimo.

