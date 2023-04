Roma - Samp | Insulti razzisti a Stankovic, interviene Mourinho: i fatti

Fonte: ANSA

Subito dopo l'espulsione di Murillo che ha lasciato in dieci la Sampdoria contro la Roma all'Olimpico sono state veementi le proteste di Stankovic contro il direttore di gara. Polemiche che hanno acceso la Curva Sud, e poi tutto l'Olimpico, che ha insultato il tecnico blucerchiato con il coro razzista "sei uno zingaro". Come sottolinea l'ANSA, Per cercare di fermare il coro è intervenuto anche Mourinho, chiedendo alla Curva di smettere, mentre Stankovic ha ringraziato, in modo ironico, lo stadio che lo continuava a insultare. Sugli spalti presente anche il responsabile Can Gianluca Rocchi.