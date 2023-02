Roma, serata nera a Salisburgo: Dybala si ferma per infortunio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serataccia per la Roma che a Salisburgo viene sconfitta per 1-0 con la rete di Capaldo all'88' minuto della ripresa. Oltre al danno anche la beffa: Josè Mourinho infatti, oltre al risultato negativo deve ingoiare anche un altro boccone amaro. Il tecnico portoghese è stato costretto a sostituire Dybala al 46' per infortunio: l'argentino si è seduto in panchina con una vistosa fasciatura e del ghiaccio al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore la società monitorerà il giocatore per capire se potrà essere a disposizione per il match di domenica contro il Verona.