Roma, settimana cruciale per Ranieri: le condizioni di Celik in vista della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Inizia oggi la settimana di lavoro a Trigoria che porterà a Roma-Juventus. Il match che può valere l’aggancio in classifica ai bianconeri non è l'unico però a cui i giallorossi pensano. Tra due giornate a Roma sarà derby e per questo anche la Lazio monitora le condizioni della rosa di Ranieri in vista della partita in programma domenica 13 aprile alle 20:45.

Per tanto, come riporta il Corriere dello Sport, la settimana di lavoro a Trigoria sarà fondamentale per il recupero completo di Celik. Il turco si è fermato mentre stava vivendo il periodo migliore da quando fa parte della Roma. Ranieri ha saputo valorizzarlo, affidandogli il ruolo di braccetto di destra nelle partite più complicate.

La lesione al bicipite femorale gli ha impedito di giocare il ritorno in Spagna, così come la gara interna con il Cagliari e infine contro il Lecce, alla ripresa del campionato. Si stava allenando in parte con il gruppo già dalla scorsa settimana. Ciò significherebbe che contro la Juventus tornerà a disposizione, a meno di ricadute non messe in conto. Il turco, se sarà schierato dal primo minuto, giocherà nella retroguardia a tre.