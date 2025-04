Roma, Shomurodov e Svilar in coro: "Derby? Vale sei punti, giocheremo con cattiveria"

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma si divide la posta in palio con la Juve all'Olimpico, al triplice fischio il risultato è 1 a 1. Al gol di Locatelli ha risposto Shomurodov che, insieme a Svilar, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita. Immancabile la domanda sul derby alla quale l'uzbeka ha risposto: "Derby, che valore ha? Vale doppio, sarà per sei punti la prossima partita dobbiamo prepararci bene. Vogliamo fare felici i tifosi". Alle sue parole hanno fatto eco quelle del portiere, che ha ribadito: "Se crediamo al quarto posto? Difficile da dire, il derby è la partita più speciale per i nostri tifosi e dobbiamo entrare in campo con cattiveria".

