Roma, Smalling fa causa ai suoi consulenti finanziari: cosa è successo

Chris Smalling ha intrapreso azioni legali contro i suoi consulenti finanziari, secondo quanto riferito dal The Sun. Il difensore centrale della Roma rivendicherebbe una cifra di circa 750.000 sterline (circa 900.000 euro) per presunte omissioni nel loro dovere di avvertimento riguardo a commissioni che avrebbero potuto costargli 97,7 milioni di sterline. Smalling avrebbe incontrato un rappresentante di KWM Wealth Ltd presso la sua residenza a Manchester nel 2015, durante il suo periodo in forza allo United.

Il trentaquattrenne, a Roma dal 2019, sostiene di aver ricevuto consulenza per investire 80.000 sterline al mese in obbligazioni. Tuttavia, prima di accettare, ha cercato chiarimenti sui costi di risoluzione del contratto e la separazione dalla società in caso di insoddisfazione. Secondo quanto emerso dai documenti presentati all'Alta Corte, il rappresentante avrebbe assicurato a Smalling che la società avrebbe rinunciato a qualsiasi commissione per tranquillizzarlo. Tuttavia, Smalling è rimasto scioccato quando, nel 2021, è stato informato per la prima volta che avrebbe subito una tassazione del 45 per cento nel caso in cui avesse cercato di ritirare i suoi investimenti. Afferma di non essere stato avvertito che le commissioni avrebbero influito sull'ammontare investito durante il lungo periodo di 50 anni del bond.

Di conseguenza, Smalling ha avviato una causa contro KWM Wealth Ltd nel gennaio 2024, richiedendo il rimborso dei 750.000 sterline pagati fino a ottobre 2023. La disputa giudiziaria è in corso, con i legali di KWM che affermano che la citazione è "senza fondamento", mentre gli avvocati di Smalling continuano a insistere sul rimborso dell'intera somma.