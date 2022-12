Roma, Smalling vede neroazzurro: Mourinho ha scelto il sostituto

Fonte: Tuttomercatoweb.it

La Roma si prepara a rafforzare la difesa. I dirigenti giallorossi non stanno perdendo di vista Caglar Soyuncu, difensore centrale del Leicester che a giugno andrà in scadenza di contratto. Solo in quel momento si saprà con certezza se dovrà recitare il ruolo di erede di Chris Smalling, finito nel mirino dell'Inter, oppure se giocherà in coppia con l'inglese. Le intenzioni dei Friedkin, però, non cambiano: lo vogliono nella Capitale la prossima estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.