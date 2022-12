Roma, Solbakken è già un problema. Il Bodo lo blocca: "Resta qui fino a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solbakken rimane bloccato, Mourinho è preoccupato. Il Bodo/Glimt ancora non ha dato il famoso nulla osta a farlo allenare con la Roma. Come sottolineato dal Tempo, allo stato attuale l'attaccante non partirà con i nuovi compagni, poiché il club non ha dato il via libera al trasferimento. E difficilmente lo farà nei prossimi giorni. L’ostruzione dei norvegesi è totale. Il suo contratto scadrà il prossimo 31 dicembre: la firma a parametro zero non è andata giù e non sembra esserci margine per una deroga, nonostante il campionato sia fermo fino al prossimo aprile.